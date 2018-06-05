İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Shakira, ekibini Türkiye'ye yolladı. Dünyaca ünlü Sanatçı, 75 bin TL'ye kendisi için oryantal kıyafet, iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı. Kolombiyalı sanatçının dünya turnesinin Türkiye ayağı öncesi ekibini İstanbul'a yollayarak, Kapalıçarşı'dan yaklaşık 75 bin TL'lik alışveriş yaptığı öğrenildi. Yanında çalışan üç elemanını Türkiye'ye göndererek sahnesinde kullanmak için, özel olarak oryantal kıyafeti yaptırdı. İspanya'da bulunan evi için iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı.