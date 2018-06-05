2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil ettiği 'I Didn't Know' adlı şarkıyı Martha Wash ile yeniden seslendiren Serhat; Amerika dans listelerine resmi olarak giriş yapan ilk ve tek Türk sanatçı oldu. Şarkı, Amerika resmi Billboard dans listesine 38 numaradan giriş yaparak bir ilke daha imza attı.
Serhat fırtınası
Etiketler: San Marino
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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