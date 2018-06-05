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Serhat fırtınası

Serhat fırtınası
2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil ettiği 'I Didn't Know' adlı şarkıyı Martha Wash ile yeniden seslendiren Serhat; Amerika dans listelerine resmi olarak giriş yapan ilk ve tek Türk sanatçı oldu. Şarkı, Amerika resmi Billboard dans listesine 38 numaradan giriş yaparak bir ilke daha imza attı.

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