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Sabah gerildi

Sabah gerildi
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, önceki gün eski eşi Ceyda Okay ve kızı Rosa ile Vadistanbul 'deydi. 19 yıllık evliliği olaylı biten ikili, objektifleri görünce gerildi.

Soruları yanıtsız bırakan eski eşler, acele bir şekilde kızlarıyla bir mekana girip iftar yaptı. Çocukları için bir araya gelen ile , daha sonra mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.
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