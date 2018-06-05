Sabah gerildi

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, önceki gün eski eşi Ceyda Okay ve kızı Rosa ile Vadistanbul AVM'deydi. 19 yıllık evliliği olaylı biten ikili, objektifleri görünce gerildi.
Soruları yanıtsız bırakan eski eşler, acele bir şekilde kızlarıyla bir mekana girip iftar yaptı. Çocukları için bir araya gelen Coşkun Sabah ile Ceyda Okay, daha sonra mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.
Soruları yanıtsız bırakan eski eşler, acele bir şekilde kızlarıyla bir mekana girip iftar yaptı. Çocukları için bir araya gelen Coşkun Sabah ile Ceyda Okay, daha sonra mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.
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