Penelope Cruz 44 yaşına bastı ancak güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Oscarlı yıldız geçtiğimiz gün New Jersey'de 11'incisi düzenlenen Veuve Clicquot Polo Classic gecesine katılırken yine görenleri kendisine hayran bıraktı. İspanyol yıldızın sade güzelliği üzerine ABD medyası törene katılan isimler içinde en dikkat çekenin Penelope olduğunu yazdı.
Penelope hep güzel
Etiketler: Penelope Cruz , New Jersey
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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