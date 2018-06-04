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Penelope hep güzel

Penelope hep güzel
Penelope Cruz 44 yaşına bastı ancak güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Oscarlı yıldız geçtiğimiz gün 'de 11'incisi düzenlenen Veuve Clicquot Polo Classic gecesine katılırken yine görenleri kendisine hayran bıraktı. İspanyol yıldızın sade güzelliği üzerine ABD medyası törene katılan isimler içinde en dikkat çekenin Penelope olduğunu yazdı.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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