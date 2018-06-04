Pop müziğin İzmirli temsilcilerinden Ravza Esin Kara, 'Maşallah' isimli şarkısıyla yaza damga vuracak. Kara, sözü ve müziği Emrah Özdoğan'a ait şarkısı için "Maşallah ile bu yaz tatil beldelerini sallayacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.
‘Maşallah’ dedi
Etiketler: maşallah
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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