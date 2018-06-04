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’ dedi

‘Maşallah’ dedi
Pop müziğin İzmirli temsilcilerinden Ravza Esin Kara, 'Maşallah' isimli şarkısıyla yaza damga vuracak. Kara, sözü ve müziği Emrah Özdoğan'a ait şarkısı için " ile bu yaz tatil beldelerini sallayacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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