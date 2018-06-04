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sobelendi

Katy Perry sobelendi
Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı yanlışlıkla gündeme geldi. ABD'li ünlü oyuncu Orlando Bloom, instagram üzerinden Katl Joe isimli filmden bir bölüm paylaşırken, Katy Perry ise bu paylaşımın altına küfürlü ifadeler kullanarak bir yorum yaptı. Diğer kullanıcıların tepkisi üzerine ünlü şarkıcı "Pardon ben o mesajı özelden göndermek istemiştim" diyerek özür diledi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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