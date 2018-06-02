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sonrası

Mykonos sonrası Bodrum
İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile Mykonos tatilini tamamladıktan sonra Bodrum'a geleceği iddia edildi. 3 farklı proje için enerji depolamak istediğini belirten Brook, "tatil sonrası kendimi çok daha güçlü ve mutlu hissediyorum. çok özel projelerin içinde olmak beni daha da geliştirecek" dedi. Brook, 38 yaşında olmasına ve aldığı kilolara rağmen hala büyük ilgi görüyor.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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