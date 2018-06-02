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3 kişilik gezinti

3 kişilik gezinti
Engin Hepileri ile kendi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci, önceki akşam Bebek'te yürüyüş yaptı. Beş aylık hamile eşiyle bebeğini kucağına almak için gün sayan Hepileri, "Şu an iki kişiyiz; ama yakında inşallah üç kişi gezeceğiz" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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