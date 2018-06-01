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İMSAKİYE RAMAZAN
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Şehitler için buluştular

Şehitler için buluştular
Sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri önceki akşam şehitler için bir araya geldi. Demet Sabancı Çetindoğan gibi işkadınlarının düzenlediği 'Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği' ünlü akınına uğradı. Aralarında Ebru Yaşar'la İvana Sert'in de olduğu ünlüler, Merter Polisevi'ndeki iftarda şehit aileleriyle kucaklaştı.

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