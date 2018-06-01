Sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri önceki akşam şehitler için bir araya geldi. Demet Sabancı Çetindoğan gibi işkadınlarının düzenlediği 'Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği' ünlü akınına uğradı. Aralarında Ebru Yaşar'la İvana Sert'in de olduğu ünlüler, Merter Polisevi'ndeki iftarda şehit aileleriyle kucaklaştı.
Şehitler için buluştular
Etiketler: Demet Sabancı Çetindoğan , Ebru Yaşar
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.