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İMSAKİYE RAMAZAN
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Jetten indi pazara gitti

Özel jetle gittiği Sardunya Adası’nda 12 milyon dolarlık villasında kalan , peynirini ise pazardan aldı

Jetten indi pazara gitti
Yaklaşık 500 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin isimlerinden olan George Clooney, geçtiğimiz gün eşi Amal Clooney ile İtalya'nın gözde adası Sardunya'ya gitti. Clooney çifti, adaya ulaşım için her zamanki gibi özel jeti tercih etti. ÖNCEKİ gün adadaki 12 milyon dolarlık lüks villasından çıkan 57 yaşındaki aktör, soluğu pazarda aldı. Arabada peynir, salam ve sucuk satan yaşlı bir n'dan alışveriş yapan , bu mütevazı halleriyle yine takdir topladı.


NEŞELİ SOHBET
Ünlü aktör, İtalyan seyyar satıcı ve arkadaşlarıyla alışveriş sırasında da neşeli şekilde etti.



​İTALYAN STYLE
Clooney, İtalyan yaşam stiline ayak uydurup ulaşım için motosiklet kullanıyor.
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