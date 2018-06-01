Jetten indi pazara gitti

Yaklaşık 500 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin isimlerinden olan George Clooney, geçtiğimiz gün eşi Amal Clooney ile İtalya'nın gözde adası Sardunya'ya gitti. Clooney çifti, adaya ulaşım için her zamanki gibi özel jeti tercih etti. ÖNCEKİ gün adadaki 12 milyon dolarlık lüks villasından çıkan 57 yaşındaki aktör, soluğu pazarda aldı. Arabada peynir, salam ve sucuk satan yaşlı bir İtalyan'dan alışveriş yapan George Clooney, bu mütevazı halleriyle yine takdir topladı.
NEŞELİ SOHBET
Ünlü aktör, İtalyan seyyar satıcı ve arkadaşlarıyla alışveriş sırasında da neşeli şekilde sohbet etti.
İTALYAN STYLE
Clooney, İtalyan yaşam stiline ayak uydurup ulaşım için motosiklet kullanıyor.
NEŞELİ SOHBET
Ünlü aktör, İtalyan seyyar satıcı ve arkadaşlarıyla alışveriş sırasında da neşeli şekilde sohbet etti.
İTALYAN STYLE
Clooney, İtalyan yaşam stiline ayak uydurup ulaşım için motosiklet kullanıyor.
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