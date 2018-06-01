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Herkesi ‘’tacak

Herkesi ‘oyna’tacak
Şarkıcı Hande Ünsal, yeni single çalışması 'Oyna Oyna'yı müzikseverlerle paylaştı. Sözü ve müziği ile Melda Gürbey'e ait şarkıyı Megastar Tarkan da sosyal medyada beğendi.
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