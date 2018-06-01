Herkesi ‘oyna’tacak

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yeni
single çalışması 'Oyna Oyna'yı
müzikseverlerle
paylaştı. Sözü ve
müziği Hande Ünsal
ile Melda Gürbey'e
ait şarkıyı Megastar Tarkan
da sosyal
medyada beğendi.
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