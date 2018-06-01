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Alina Ringte

Alina Ringte
Genç oyuncu Alina Boz, ringe çıktı! Boz, biyografik belgesel serisi 'Bu Kızın Öyküsü'nün dönceki gün Sabancı Müzesi'ndeki davetinde Kick Boks Antrenörü Gözde Mimiko Türkkan'la gösteri yaptı. Belgeselde yer alan Türkkan'dan boks eğitimi alan 19 yaşındaki Boz, savurduğu yumruklarla "Herkes benden korksun" der gibiydi…
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