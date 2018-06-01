54 yaşında hamile

Danimarkalı oyuncu Brigitte Nielsen, "aile genişliyor" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. 54 yaşındaki Nielsen, 39 yaşındaki İtalyan TV yapımcısı eşi Mattia Dessi'den bir bebek beklediğini bu pozuyla duyurdu. Janet Jackson da 50 yaşında hamile kaldıktan sonra gündeme gelmişti. Nielsen'in karnı burnunda pozu, "Annelik için yaş sınırı 50'yi geçti" dedirtti.
ABD'li oyuncu Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Nielsen'in, 4 çocuğu bulunuyor.
ABD'li oyuncu Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Nielsen'in, 4 çocuğu bulunuyor.
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