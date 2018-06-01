;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bedeniyle barıştı!
  2. Shakira Türk hayranlarına seslendi

54 yaşında hamile

54 yaşında hamile
Danimarkalı oyuncu , "aile genişliyor" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. 54 yaşındaki Nielsen, 39 yaşındaki İtalyan TV yapımcısı eşi Mattia Dessi'den bir bebek beklediğini bu pozuyla duyurdu. Janet Jackson da 50 yaşında hamile kaldıktan sonra gündeme gelmişti. Nielsen'in karnı burnunda pozu, "Annelik için yaş sınırı 50'yi geçti" dedirtti.


ABD'li oyuncu ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Nielsen'in, 4 çocuğu bulunuyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ