Ece Erken'in tatil planı hazır… Önceki gün oğlu Eymen'le Zorlu AVM'de gezen ünlü sunucu, muhabirlerle sohbet etti. Yaz tatilinde nereye gideceği sorulan Erken, "Bizim her sene olduğu gibi rotamız belli. İki ay ailece Çeşme'de olacağız" diye konuştu. Erken, daha sonra oğluyla evinin yolunu tuttu.
2 ay Çeşme’de
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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