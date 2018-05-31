Ünlülerden Erdoğan'a tam destek: "Türkiye'nin lideri Erdoğan'dır"

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 565'inci yıldönümü kutlaması, önceki gün verilen bir iftar yemeğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evsahipliğindeki geceye İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Alişan, Ece Erken, Cenk Eren, İntizar, Dilan Çıtak Tatlıses, Mustafa Keser, İpek Açar, Züleyha Ortak, Reyhan Karaca, Ali Şentürk, Hopdedik Ayhan, İvana Sert ve Fettah Can da katıldı. Masalardaki mönülerin üzerindeki 'Ramazan Birlikte Güzel' yazısı dikkat çekti. Ünlüler; gecede yaşananları ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili düşüncelerini GÜNAYDIN'a anlattı:

Ece Erken: "Recep Tayyip Erdoğan, bu seçim kampanyasında açık ara farkla önde. Diğer liderleri konuşmaya bile gerek yok. Erdoğan'ın ne kadar halk adamı olduğunu görüyoruz. Hitap gücüyle ve dik duruşuyla Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en güçlü liderlerinden."

Alişan: "Türkiye'nin lideri açık ara bellidir. Erdoğan'ın daha ilk günlerde açıkladığı vaatleriyle, Türkiye'yi ileri taşıma sevdasında olduğunu bir kez daha gördük. İç ve dıştaki hainlere rağmen ülkemizin yükselişini görüyoruz. Tayyip Bey, birçok lidere de örnek olmalı. Halka hitabı ve yaklaşımları, ülkemiz için yaptığı yatırımlar ortada. İstikrar için bir kez daha Erdoğan diyorum."

Ali Şentürk: "Cumhurbaşkanımız bu seçim kampanyasında halk ile her zaman bir arada. Milletimiz onu görünce mutlu oluyor. Bugüne kadar verdiği vaatleri hep yerine getirdi. Başka parti liderlerini dinliyorum; daha önce yapılmış işleri yapacaklarını söylüyorlar. Erdoğan'ın sözleri dışındakiler bana mantıklı gelmiyor. Erdoğan, gerçek bir devlet adamı, dünyanın söz ettiği bir lider."

Hopdedik Ayhan: "Erdoğan'ın mitinglerde şu ana kadar yapılanların üstünden geçmesi, hafızaların tazelenmesi açısından önemli. AK Parti beyannamesinde en çok ilgimi çeken; milli teknoloji hamlesi. Bu konuda zaten somut ürünler son yıllarda ortaya çıkmıştı, devamının beyannamede olması önemli."

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Züleyha Ortak: "Tarihimizin çok önemli anları vardır; 1071'de Alparslan'ın Anadolu'ya girişi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453'te Konstantiniyye'yi fethetmesi, Çanakkale destanı gibi... Bugün, gurur duyduğumuz bu anlar geçti gözlerimizin önünden. Gururla, coşkuyla ve 24 Haziran'da önümüzde açılacak yeni dönemin coşkusuyla nemlendi gözlerimiz. Durmak yok, yola devam."

İntizar: "İmamı Gazali 'İnsanın nefsini fethetmesi, İstanbul'u fethetmesinden daha zordur' der. Müslümanlar'a nefsini fethetmek nasip olsun. Bu iftara davet edilmek büyük şeref. Sanatçıların, siyasetçilerin ve sporcuların bir araya gelip bu duyguyu birlik ve beraberlik içinde paylaşması mutluluk verici."

Ceyhun Çelikten: "Etkinlik muhteşemdi. Çok güzel manevi bir atmosfer vardı. Dolayısıyla ülkemizin birlik ve beraberlik içindeki geçmişini iyice hatırlayıp geçmişten bugüne, bugünden yarına gitmek için tekrar bir hafıza tazelemesi oldu. Bu memleketin bayrağı, birliği, davası, geçmişi, bugünü, yarını ilelebet payidar olsun inşallah."

İvana Sert: "Harika bir organizasyondu. Sayın Erdoğan'ın konuşması çok etkileyiciydi, onu can kulağıyla dinledim. Milletimiz, huzurumuz ve refahımız için en hayırlısını diliyorum."

Polat Yağcı: "AK Parti, seçim beyannamesiyle, yıllardır hizmet partisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mesele, beyannamelerde verilen sözlerin hangi oranda gerçekleştiği. 16 yıldır iktidarda olan bir partinin başarısı ortada. Vâdettikleri bunun ötesinde; daha güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye."