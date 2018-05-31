Şöhreti sınırları aşan Burak Özçivit, önceki gün gittiği Slovenya'da sevgi seliyle karşılandı. Yakışıklı oyuncu, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Oyuncuyu gören Slovenyalı genç kızlar çığlıklara boğuldu. Burak Özçivit, etkinlik boyunca her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirip bol bol imza dağıttı. Oyuncunun sosyal medyaya yansıyan kareleri de "Burak, Slovenya'yı fethetti" yorumları yaptırdı.
Slovenya fatihi
Burak Özçivit, önceki gün gittiği Slovenya’yı adeta fethetti. Ünlü oyuncunun kadın hayranları, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu
Etiketler: Burak Özçivit , Slovenya
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.