;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kasıldı
  2. Herkül tatilde

fatihi

, önceki gün gittiği ’yı adeta fethetti. Ünlü oyuncunun kadın hayranları, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu

Slovenya fatihi
Şöhreti sınırları aşan Burak Özçivit, önceki gün gittiği Slovenya'da sevgi seliyle karşılandı. Yakışıklı oyuncu, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Oyuncuyu gören Slovenyalı genç kızlar çığlıklara boğuldu. Burak Özçivit, etkinlik boyunca her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirip bol bol imza dağıttı. Oyuncunun sosyal medyaya yansıyan kareleri de "Burak, Slovenya'yı fethetti" yorumları yaptırdı.

Etiketler: ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ