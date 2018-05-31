Sırp komedisi!

boşanmak üzere olaneski aşkıdöndüğünü iddia edensınırı yine aştı! Sırp basını,geçtiğimiz ay ayrılanyaşadığını iddia ederekdedirtti. Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını görenda bu komik iddiaya gülmekle yetindi. Topu bize att ılar! Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianınolduğunu şu sözleriyle dile getirdi:Bu arada bu trajikomik iddiayı ortaya atan Sırp basını, Aslı Enver ve Tosic arasındaki dedikodununda ofsayta düştü!