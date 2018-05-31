Sırp komedisi!

Mustafa Sandal'la boşanmak üzere olan Emina Jahovic'in eski aşkı Marko Miskovic'e döndüğünü iddia eden Sırp basını, sınırı yine aştı! Sırp basını, Murat Boz'la geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Enver'in Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic'le yasak aşk yaşadığını iddia ederek "Yok artık!" dedirtti. Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını gören Jelena Karleusa da bu komik iddiaya gülmekle yetindi. Topu bize att ılar! Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianın trajikomik olduğunu şu sözleriyle dile getirdi: "İki kızı olan Karleusa ile Tosic, 10 yıllık evliliklerinde öylesine mutlu ki seyahat için ayrı kalsalar da birbirlerine güvenleri tam." Bu arada bu trajikomik iddiayı ortaya atan Sırp basını, Aslı Enver ve Tosic arasındaki dedikodunun Türk basınında yer aldığı yalanını yazarak da ofsayta düştü!
Aslı Enver'le Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti.
Ünlü çift, geçtiğimiz gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.
Aslı Enver'le Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti.
Ünlü çift, geçtiğimiz gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.
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