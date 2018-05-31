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Hilmi’ye sürpriz

Hilmi’ye sürpriz
Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, günler sonra filmini izledi. 'Survivor' yarışmasında mücadele eden İntepe, bir günlüğüne 'a geldi. Sürpriz yapan Gizem Karaca, rol arkadaşı Hilmi Cem'le Kanyon'da filmlerini izledi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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