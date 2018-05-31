Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, günler sonra filmini izledi. 'Survivor' yarışmasında mücadele eden İntepe, bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Sürpriz yapan Gizem Karaca, rol arkadaşı Hilmi Cem'le Kanyon'da filmlerini izledi.
Hilmi’ye sürpriz
Etiketler: Hilmi Cem , Gizem Karaca , İstanbul , film izle
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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