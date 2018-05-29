Romantik hatıra

; 32 / 20 31 / 19 23 / 12 22 / 10 25 / 14 24 / 18 24 / 14 27 / 20 17 / 7 23 / 18 31 / 17 26 / 16 23 / 17 30 / 13 21 / 13 22 / 16 25 / 16 20 / 13 21 / 13 24 / 12 25 / 16 26 / 16 24 / 14 22 / 13 29 / 17 30 / 15 23 / 18 29 / 15 24 / 14 24 / 13 18 / 10 23 / 14 28 / 16 24 / 19 24 / 15 23 / 16 29 / 18 26 / 16 24 / 11 30 / 23 26 / 19 29 / 19 29 / 16 27 / 16 27 / 12 16 / 9 22 / 14 24 / 13 24 / 14 27 / 15 23 / 14 30 / 19 24 / 18 24 / 14 23 / 12 25 / 14 29 / 18 28 / 20 28 / 14 23 / 13 23 / 14 24 / 13 23 / 20 30 / 19 24 / 20 24 / 18 24 / 19 29 / 18 24 / 18 22 / 13 33 / 19 27 / 21 25 / 17 23 / 16 23 / 20 25 / 13 24 / 12 23 / 12 23 / 18 19 / 12 21 / 18 Başarılı
kaleci Volkan Demirel,
eski
takım arkadaşı Hollanda
lı Dirk Kuyt'ın
jübilesi için
önceki gün Zeynep Sever Demirel'le Hollanda'ya
gitti. Demirel
çifti, kutlama
yemeğine
katıldı. Zeynep
Hanım,
partiden eşiyle
paylaşım yaptı.
2009 Belçika
Güzeli, iki
çocuk annesi
olmasına
rağmen
fiziğiyle göz
doldurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.