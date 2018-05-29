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Romantik hatıra

Romantik hatıra
Başarılı kaleci Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Dirk Kuyt'ın jübilesi için önceki gün Zeynep Sever Demirel'le Hollanda'ya gitti. Demirel çifti, kutlama yemeğine katıldı.
Zeynep Hanım, partiden eşiyle paylaşım yaptı. 2009 Güzeli, iki çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle göz doldurdu.
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