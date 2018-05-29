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Kucak dolusu mutluluk

Kucak dolusu mutluluk
Başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler'in eşi Aslı Orcan'dan 38. yaşına özel paylaşım… Kızı Lal'i 5 Mayıs'ta dünyaya getiren oyuncu, kucağında uyuyan minik kızıyla verdiği bu pozu "Birlikte büyümeye ne dersin? İyi ki doğdum" notuyla paylaştı.

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