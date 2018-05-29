Hollywood dedikoduları

AYLA'YA ABD'DEN SEKİZİNCİ ÖDÜL
katıldığı bütün festivallerden ödül kazanan Ayla, geleneği yine bozmadı. 51.'si düzenlenen WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü kazandı. Ayla'nın ABD'den aldığı ödül de sekize ulaştı.
EMİNEM 'DEN AŞK ÇAĞRISI
Ünlü rapçi Eminem, gündem yaratan Nicki Minaj'la sevgili oldukları dedikodusunu Boston konserine taşıdı. Şarkıcı, hayranlarına şöyle seslendi:
"Kaçınız Nicki ile birlikte olmamı ister? Ben isterim. Nicki, beni duyduysan mesaj at."
REKORTMEN İSİM DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz hafta için ABD Box Office verileri belli oldu. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office listesinin zirvesi el değiştirdi. Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Deadpool 2'yi de geride bıraktı.
FREEMAN'A DESTEK GELDİ
Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman, geçtiğimiz günlerde taciz iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Sekiz kadının cinsel tacizle suçladığı 80 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı James Caan'dan "O iyi bir adam" desteği geldi.
YİNE KAN YE YİNE ELEŞTİRİ
Kim Kardashian'ın rapçi eşi Kanye West, yine gündem yarattı. Ünlü rapçi, yapımcısı olduğu bir albüm kapağında 2012'de uyuşturucu nedeniyle vefat eden Whitney Houston'ın fotoğrafını kullandı. Bu fotoğrafı kullanmak için 85 bin dolar ödeyen West'i, Houston'ın şarkıcı kuzeni Damon Elliott, "Korkunç bir reklam" diye eleştirdi.
katıldığı bütün festivallerden ödül kazanan Ayla, geleneği yine bozmadı. 51.'si düzenlenen WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü kazandı. Ayla'nın ABD'den aldığı ödül de sekize ulaştı.
EMİNEM 'DEN AŞK ÇAĞRISI
Ünlü rapçi Eminem, gündem yaratan Nicki Minaj'la sevgili oldukları dedikodusunu Boston konserine taşıdı. Şarkıcı, hayranlarına şöyle seslendi:
"Kaçınız Nicki ile birlikte olmamı ister? Ben isterim. Nicki, beni duyduysan mesaj at."
REKORTMEN İSİM DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz hafta için ABD Box Office verileri belli oldu. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office listesinin zirvesi el değiştirdi. Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Deadpool 2'yi de geride bıraktı.
FREEMAN'A DESTEK GELDİ
Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman, geçtiğimiz günlerde taciz iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Sekiz kadının cinsel tacizle suçladığı 80 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı James Caan'dan "O iyi bir adam" desteği geldi.
YİNE KAN YE YİNE ELEŞTİRİ
Kim Kardashian'ın rapçi eşi Kanye West, yine gündem yarattı. Ünlü rapçi, yapımcısı olduğu bir albüm kapağında 2012'de uyuşturucu nedeniyle vefat eden Whitney Houston'ın fotoğrafını kullandı. Bu fotoğrafı kullanmak için 85 bin dolar ödeyen West'i, Houston'ın şarkıcı kuzeni Damon Elliott, "Korkunç bir reklam" diye eleştirdi.
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