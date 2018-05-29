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Gözde çift bir arada

Gözde çift bir arada
Manken Rosie Huntington- Whiteley ile aktör Jason Statham, önceki akşam Malibu'daydı. Uzun süredir yan yana görünmedikleri için evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan ikili, dedikodulara da son noktayı koydu.
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