Manken Rosie Huntington- Whiteley ile aktör Jason Statham, önceki akşam Malibu'daydı. Uzun süredir yan yana görünmedikleri için evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan ikili, dedikodulara da son noktayı koydu.
Gözde çift bir arada
Etiketler: Rosie Huntington Whiteley , Jason Statham
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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