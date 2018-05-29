Aptal çıkışı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanacağına dair Hollanda basınının ortaya attığı iddiaya sert çıktı. Yıldız futbolcu, "Söylentiler aptallar tarafından yayıldı" mesajını paylaştı.
Hollanda basını, güzel yengenin başka biriyle yasak aşk yaşadığını ima edince Sneijder'den yalanlama geldi.
Hollanda basını, güzel yengenin başka biriyle yasak aşk yaşadığını ima edince Sneijder'den yalanlama geldi.
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