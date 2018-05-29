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Aptal çıkışı!

Aptal çıkışı!
'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanacağına dair basınının ortaya attığı iddiaya sert çıktı. Yıldız futbolcu, "Söylentiler aptallar tarafından yayıldı" mesajını paylaştı.


Hollanda basını, güzel yengenin başka biriyle yasak aşk yaşadığını ima edince 'den yalanlama geldi.
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