Açıkhava şenleniyor

Harbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladı. Temmuz'da Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenecek konserlerde sırasıyla Sıla, Levent Yüksel, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin gibi isimler sahne alacak.
Ünlü isimler, 12-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel şarkılarını Açıkhava'da hayranları için söyleyecek. Konserlerin serisi 12 Temmuz'da Sıla ile başlıyor.
Ünlü isimler, 12-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel şarkılarını Açıkhava'da hayranları için söyleyecek. Konserlerin serisi 12 Temmuz'da Sıla ile başlıyor.
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