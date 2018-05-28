Bodrum yıldızı

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evlendikten sonra
Bodrumlu
olup
çıkan
Tereza Maxova,
sezonu
açtı.
2016'da
evlendiği Öymen
sayesinde
Türk kültürüne iyice alışan
47 yaşındaki
Çek model, önceki
gün oğluyla
Bodrum koylarını
gezerken fotoğraf
çektirdi. Bu kareyi
instagram'da
paylaşan ünlü
model,
bir kez daha da Bodrum'a aşkını ilan
etti.
28 Mayıs 2018, Pazartesi Gazete
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