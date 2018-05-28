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yıldızı

Bodrum yıldızı
Eşi Onur Öymen'le evlendikten sonra Bodrumlu olup çıkan Tereza Maxova, sezonu açtı. 2016'da evlendiği Öymen sayesinde Türk kültürüne iyice alışan 47 yaşındaki Çek model, önceki gün oğluyla Bodrum koylarını gezerken fotoğraf çektirdi. Bu kareyi instagram'da paylaşan ünlü model, bir kez daha da Bodrum'a aşkını ilan etti.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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