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Kaprisli Tilki

Erken gelen şöhret, ’nin başını döndürdü. 18 yaşındaki popçu, liğine de soyundu. Ekibi sürekli azarlayan Aleyna, kaprisleriyle bıktırdı...

Kaprisli Tilki
Genç popçu Aleyna Tilki'ye kısa sürede elde ettiği şöhret ağır geldi. 18 yaşındaki popçu, önceki gün yaşanan olayla adını 'kaprisli ünlüler' listesine ilk sıradan yazdırdı. Tilki, Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkıları' adlı tribute albümünde seslendirdiği 'Yalnız Çiçek' şarkısının liğini üstlendi.



Ünlü şarkıcı, iddiaya göre 'daki klip çekimlerinde set ekibine terör estirdi. İstekleriyle ekibi canından bezdirdiği konuşulan popçu, makyajını defalarca kez yaptırdı. Saçlarını da kestiren şarkıcı, sonra vazgeçip uzatılmasını istedi. Çekim ekibine bağırıp çağırarak emirler yağdırdığı konuşulan Tilki, iddiaya göre de Ramazan ayında çalışan ekibin iftar yapmasına dahi izin vermedi.
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