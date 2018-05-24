Oyuncu Birce Akalay, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini gösterdi. Ünlü oyuncu, 20'nci yılını kutlayan LÖSEV'in elçisi oldu. Geçtiğimiz günlerde LÖSEV'in atölyesine girerek bez bebekler tasarlayan Akalay'ın hazırladığı pek çok ürün yakında satışa sunulacak. Ünlü oyuncu, ayrıca kanserle mücadele eden çocukların aileleri için dernek yetkilileriyle birlikte Ramazan kolisi hazırladı. Akalay, bu hareketiyle takdir topladı.
Yüzü kadar kalbi de güzel
Etiketler: LÖSEV , ünlü , Birce Akalay
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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