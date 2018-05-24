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Yüzü kadar kalbi de güzel

Yüzü kadar kalbi de güzel
Oyuncu Birce Akalay, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini gösterdi. oyuncu, 20'nci yılını kutlayan LÖSEV'in elçisi oldu. Geçtiğimiz günlerde 'in atölyesine girerek bez bebekler tasarlayan Akalay'ın hazırladığı pek çok ürün yakında satışa sunulacak. Ünlü oyuncu, ayrıca kanserle mücadele eden çocukların aileleri için dernek yetkilileriyle birlikte Ramazan kolisi hazırladı. Akalay, bu hareketiyle takdir topladı.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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