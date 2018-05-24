Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz gün müzik marketlerdeki yerini alan tribute albümüne ilgi büyük! Tilbe'nin sevilen 39 eserini 39 başarılı sanatçının seslendirdiği 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 1' ve 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 2' albümlerindeki şarkıları şimdiden listeleri alt üst etmeyi başardı...
Yıldızlar zirvede
Etiketler: yıldız tilbe , Yıldızlı Şarkıları
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.