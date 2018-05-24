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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Hem iş hem romantizm
  2. Yüzü kadar kalbi de güzel

Yıldızlar zirvede

Yıldızlar zirvede
Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz gün müzik marketlerdeki yerini alan tribute albümüne ilgi büyük! Tilbe'nin sevilen 39 eserini 39 başarılı sanatçının seslendirdiği 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 1' ve 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - Volume 2' albümlerindeki şarkıları şimdiden listeleri alt üst etmeyi başardı...
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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