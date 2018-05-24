VIP Kanarya

ABD'DE kurduğu Chobani isimli yoğurt markasıyla neredeyse 2 milyar dolar servet elde eden Hamdi Ulukaya, gecikmiş balayına çıktı... Ocak sonunda Fransız asıllı ABD'li Louise Vongerichten ile New York'ta evlenen Türk işadamı, 10 Nisan'da da 'Miran' adını verdiği oğluna kavuşmuştu. Eşinin doğumu ve işleri nedeniyle balayını erteleyen Hamdi Ulukaya, önceki gün soluğu Bahamalar'daki Paradise Island'da aldı.
45 yaşındaki Hamdi Ulukaya'nın kendisinden 15 yaş küçük eşi de sosyal medyadan balayı fotoğraflarını paylaştı. Louise Vongerichten'in paylaşımındaki doğup büyüdüğü Fransa ile Ulukaya'nın memleketi Türkiye bayraklarının yanı sıra Türk işadamının şapkası da dikkat çekti. Milyoner Türk'ün Bahamalar'daki balayında sevdalısı olduğu Fenerbahçe'nin şapkasını takması gündem oldu.
Fransız asıllı yenge, balayından paylaştığı bu kareye Fransa ile Türkiye bayrağını eklemeyi de ihmal etmedi.
45 yaşındaki Hamdi Ulukaya'nın kendisinden 15 yaş küçük eşi de sosyal medyadan balayı fotoğraflarını paylaştı. Louise Vongerichten'in paylaşımındaki doğup büyüdüğü Fransa ile Ulukaya'nın memleketi Türkiye bayraklarının yanı sıra Türk işadamının şapkası da dikkat çekti. Milyoner Türk'ün Bahamalar'daki balayında sevdalısı olduğu Fenerbahçe'nin şapkasını takması gündem oldu.
Fransız asıllı yenge, balayından paylaştığı bu kareye Fransa ile Türkiye bayrağını eklemeyi de ihmal etmedi.
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