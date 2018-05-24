Karizma çizildi

Yapımcı Burak Törer'le yaşadığı aşkla yüzü gülen Gülben Ergen, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Vegan ürünler sunan bir kafeye giden Ergen, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Serkan Kaya gibi isimlerle bir araya geldiğini belirtti. Ergen, filmde oynamak istediğini söyleyip yapımcılara seslendi.
Keyifli olduğu gözlenen Gülben Ergen, röportaj sırasında kendisini izleyen çocukların yanına gidip "Gelin bakalım buraya, fotoğraf çektirelim" dedi. Miniklere sarılıp poz veren Ergen, çocuklardan birinin "Abla, fotoğraf çekiliyoruz; ama ben seni tanımıyorum" lafıyla önce şoke oldu. Gülben Ergen, ardından da miniğin kırdığı pot üzerine kahkahayı patlattı.
AYDIN HAMZA
Keyifli olduğu gözlenen Gülben Ergen, röportaj sırasında kendisini izleyen çocukların yanına gidip "Gelin bakalım buraya, fotoğraf çektirelim" dedi. Miniklere sarılıp poz veren Ergen, çocuklardan birinin "Abla, fotoğraf çekiliyoruz; ama ben seni tanımıyorum" lafıyla önce şoke oldu. Gülben Ergen, ardından da miniğin kırdığı pot üzerine kahkahayı patlattı.
AYDIN HAMZA
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