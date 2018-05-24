Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğün töreninde en dikkat çeken çiftlerin başında Victoria ile David Beckham geldi. Tarzlarıyla ilgi odağı olan Beckham çifti, Victoria'nın moralsiz görüntüsüyle de gündem yarattı. Herkes güzel tasarımcının neden üzgün olduğunu merak ederken İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, bombayı patlattı. DAVID Beckham, düğünden önceki akşam organizatör Kara Keble- White ile Oxforshire'daki Soho Farmhouse adlı mekanda baş başaydı. Daha önce de birçok defa eşine ihanet ettiği konuşulan 43 yaşındaki yıldızın bu kaçamağını öğrenen Victoria Beckham da tören boyunca moralsizdi...
Aralarına kara kedi girdi
David Beckham’ın eşini Kara Keble White isimli bir güzelle ihanet ettiği iddiası, İngiltere’de gündem yarattı
Etiketler: David Beckham , Kara Keble White , Prens Harry , The Sun , Victoria Beckham , İngiltere
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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