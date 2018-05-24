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Aralarına kara kedi girdi

’ın eşini isimli bir güzelle ihanet ettiği iddiası, ’de gündem yarattı

Aralarına kara kedi girdi
Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğün töreninde en dikkat çeken çiftlerin başında Victoria ile David Beckham geldi. Tarzlarıyla ilgi odağı olan Beckham çifti, Victoria'nın moralsiz görüntüsüyle de gündem yarattı. Herkes güzel tasarımcının neden üzgün olduğunu merak ederken 'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, bombayı patlattı. DAVID Beckham, düğünden önceki akşam organizatör Kara Keble- White ile Oxforshire'daki Soho Farmhouse adlı mekanda baş başaydı. Daha önce de birçok defa eşine ihanet ettiği konuşulan 43 yaşındaki yıldızın bu kaçamağını öğrenen da tören boyunca moralsizdi...



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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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