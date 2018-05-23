'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' isimli proje albümünün ilk klibi Azerbaycan'ın popüler sanatçısı Röya'dan geldi. Röya, 'Ummadığın Anda'yla dinleyicilerden tam not aldı. Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirilen klip için başarılı sanatçıya, 50 kişilik bir ekip eşlik etti.
Yıldız’ın Röya'sı
Etiketler: yıldız tilbe , Azerbaycan , Türkiye , Röya
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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