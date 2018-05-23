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Yıldız’ın 'sı

Yıldız’ın Röyası
'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' isimli proje albümünün ilk klibi 'ın popüler sanatçısı Röya'dan geldi. , 'Ummadığın Anda'yla dinleyicilerden tam not aldı. Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirilen klip için başarılı sanatçıya, 50 kişilik bir ekip eşlik etti.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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