Çek bir masal

Geçtiğimiz Cumartesi günü Prens Harry ile evlenerek genç kızları kıskandıran Meghan Markle, yeni bir modanın daha öncüsü oldu. Attığı her adımla olay yaratan ABD'li oyuncunun henüz 15 yaşındayken Buckingham Sarayı önünde verdiği poz, genç kızlar arasında yeni bir akım başlattı. Bu pozu verdikten 21 sene sonra Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesi'ne giren Meghan Markle, modern bir Külkedisi Masalı'nın kahramanı oldu. Kaderlerinin 36 yaşındaki ABD'li oyuncu gibi güzel olmasını isteyen binlerce genç kız da şimdilerde İngiltere'deki Buckingham Sarayı'nın önüne gidip Meghan Markle ile aynı yerde aynı pozu veriyor.
Bu pozlarını da instagram hesaplarında paylaşan İngiliz ve turist genç kızlar, bu esprili fotoğrafların altına da "Belki biz de 21 sene sonra saraya prenses olarak girebiliriz" notu düşüyor.
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