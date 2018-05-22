Göcek’e Cemre düştü

Yaz sezonunun açılmasıyla instagram renklendi. Seda Bakan'la Göcek'te deniz keyfi yapan Cemre Kemer, teknede çekilen bu kareyi paylaştı.
Kemer, paylaşıma "Biz çok eski arkadaşız. Ondan bu gerçek gülüşler" notu düştü. Bu yaz kokan kare, herkesi imrendirdi...
Kemer, paylaşıma "Biz çok eski arkadaşız. Ondan bu gerçek gülüşler" notu düştü. Bu yaz kokan kare, herkesi imrendirdi...
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