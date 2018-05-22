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İMSAKİYE RAMAZAN
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Göcek’e Cemre düştü

Göcek’e Cemre düştü
Yaz sezonunun açılmasıyla instagram renklendi. Seda Bakan'la Göcek'te deniz keyfi yapan Cemre Kemer, teknede çekilen bu kareyi paylaştı.
Kemer, paylaşıma "Biz çok eski arkadaşız. Ondan bu gerçek gülüşler" notu düştü. Bu yaz kokan kare, herkesi imrendirdi...
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