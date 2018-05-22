Geri vites!

Geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl'a demediğini bırakmayan Rumen şarkıcı Otilia'dan şaşırtan hamle… Şarkıcı, önceki günkü paylaşımıyla 36 yaşına giren eski aşkının yaş gününü kutlayıp Akçıl için "Her zaman hayatımın en önemli parçası olacaksın" dedi.
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Etiketler: Sinan Akçıl , Otilia
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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