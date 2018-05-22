Çifte başarı

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dünyasının
en prestijli
ödüllerinden Billboard Müzik Ödülleri,
önceki akşam
sahiplerini
buldu. Bu yılın
yıldızı, gecede 6 ödüle layık görülen Ed Sheeran
oldu.
Gecenin
kadın yıldızı
ise 2 ödül alan Taylor Swift'ti
. 'En İyi Kadın Sanatçı'
ve 'En çok Satan Albüm'
dallarında ödüle
layık görülen 28 yaşındaki
yıldız, Atelier
Versace imzalı
uçuk pembe
kıyafetiyle de
çok şıktı.
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