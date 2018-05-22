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İMSAKİYE RAMAZAN
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Çifte başarı

Çifte başarı
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Billboard Müzik Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Bu yılın yıldızı, gecede 6 ödüle layık görülen Ed Sheeran oldu.


Gecenin kadın yıldızı ise 2 ödül alan Taylor Swift'ti. 'En İyi Kadın Sanatçı' ve 'En çok Satan Albüm' dallarında ödüle layık görülen 28 yaşındaki yıldız, Atelier Versace imzalı uçuk pembe kıyafetiyle de çok şıktı.
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