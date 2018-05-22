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  1. Ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı

Bacakları mosmor!

’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan 'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.

Çi dizisi final yapan güzel oyuncu , 'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 10:38
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