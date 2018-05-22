Çi dizisi final yapan güzel oyuncu Yasemin Allen, Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.
Bacakları mosmor!
Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.
Etiketler: yasemin allen , Malezya
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