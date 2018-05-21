İbo’yu kırptı!

İhanet iddiasıyla İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitiren Demet Şener'in geçmişe öfkesi dinmek bilmiyor… Önceki gün İngiltere Prensi Harry ile dünyavine giren Meghan Markle'ın gelinliğini instagram'dan paylaşan ünlü sunucuya takipçileri "Sen daha güzel ve zarif bir gelindin" yorumları yağdırdı.
'ADAM GİBİ BİRİ ÇIKAR'
Bunun üzerine geçmişte bir yolculuğa çıkan Şener, 2005'te İbo ile evlenirken giydiği Yıldırım Mayruk imzalı gelinliğini paylaştı. Fotoğrafta İbo'yu kırpan eski manken, paylaşımına da "Umarım bir gün karşıma sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek; adam gibi sevecek biri çıkar" notu düştü. Şener, İbo'nun keyfini kaçıracak bu hamlesinin nedenini soran bir takipçisine de "Vallahi karşı tarafın ne düşündüğü hiç umrumda bile değil. Zevkle kırptım. Bana bunları düşmanım yaşatmazdı. O mağdur rolleri oynayana karşı sustum. Ama artık susmayacağım" diye karşılık vererek eski eşine verdi veriştirdi. Şener, "Belki bir gün yeniden aynı adam kıymetinizi anlar" diyen bir takipçisine de "Almayayım" diyerek geri dönüşün imkansız olduğunu gözler önüne serdi.
Şener, eski eşini kırparak paylaştığı düğün fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü sunucu, bu hareketiyle İbo'dan intikamını almış oldu…
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la sosyetik Edvina Sponza'nın bu karesi üzerine 11 yıllık evliliğini bitirmek için düğmeye basmıştı.
'ADAM GİBİ BİRİ ÇIKAR'
Bunun üzerine geçmişte bir yolculuğa çıkan Şener, 2005'te İbo ile evlenirken giydiği Yıldırım Mayruk imzalı gelinliğini paylaştı. Fotoğrafta İbo'yu kırpan eski manken, paylaşımına da "Umarım bir gün karşıma sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek; adam gibi sevecek biri çıkar" notu düştü. Şener, İbo'nun keyfini kaçıracak bu hamlesinin nedenini soran bir takipçisine de "Vallahi karşı tarafın ne düşündüğü hiç umrumda bile değil. Zevkle kırptım. Bana bunları düşmanım yaşatmazdı. O mağdur rolleri oynayana karşı sustum. Ama artık susmayacağım" diye karşılık vererek eski eşine verdi veriştirdi. Şener, "Belki bir gün yeniden aynı adam kıymetinizi anlar" diyen bir takipçisine de "Almayayım" diyerek geri dönüşün imkansız olduğunu gözler önüne serdi.
Şener, eski eşini kırparak paylaştığı düğün fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü sunucu, bu hareketiyle İbo'dan intikamını almış oldu…
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la sosyetik Edvina Sponza'nın bu karesi üzerine 11 yıllık evliliğini bitirmek için düğmeye basmıştı.
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