İbo’yu kırptı!

iddiasıyla11 yıllık evliliğinigeçmişe öfkesi dinmek bilmiyor… Önceki günile dünyavine girengelinliğini instagram'dan paylaşan ünlü sunucuya takipçileriyorumları yağdırdı.Bunun üzerine geçmişte bir yolculuğa çıkan Şener,imzalı gelinliğini paylaştı. Fotoğrafta İbo'yu kırpan eski manken, paylaşımına danotu düştü. Şener, İbo'nun keyfini kaçıracak bu hamlesinin nedenini soran bir takipçisine dediye karşılık vererek eski eşine verdi veriştirdi. Şener,diyen bir takipçisine dediyerek geri dönüşün imkansız olduğunu gözler önüne serdi.Şener, eski eşini kırparak paylaştığı düğün fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü sunucu, bu hareketiyle İbo'dan intikamını almış oldu…Demet Şener, İbrahim Kutluay'la sosyetik Edvina Sponza'nın bu karesi üzerine 11 yıllık evliliğini bitirmek için düğmeye basmıştı.