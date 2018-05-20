Sezonu açtılar

Sosyetik işadamı Hacı Sabancı ile aşkı Zeynep Nazlı Kayı, "İnsanoğlu kuş misali" sözünün hakkını veriyor. Ramazan'ın ilk gününü İstanbul'da geçiren ikili, ardından rotasını Bodrum'a çevirdi. Ünlü çift, şu sıralar Sabancı'nın lüks teknesinde Bodrum'un eşsiz koylarında keyif çatıp bu anları sosyal medyada paylaşıyor.