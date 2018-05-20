Cenk’in fıstığı

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2 aylık hamile
olduğu konuşulan Everton'ın Türk yıldızı Cenk Tosun,
babalık
provası yaptı. Premier Lig
biter
bitmez eşiyle tatil
için Türkiye
'ye
gelen Tosun,
önceki gün Berkay'ın kızı Arya'yı
sevdi.
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