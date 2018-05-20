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İMSAKİYE RAMAZAN
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Cenk’in fıstığı

Cenk’in fıstığı
Eşi Ece Tosun'un 2 aylık hamile olduğu konuşulan Everton'ın Türk yıldızı Cenk Tosun, babalık provası yaptı. biter bitmez eşiyle tatil için 'ye gelen Tosun, önceki gün Berkay'ın kızı Arya'yı sevdi.

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