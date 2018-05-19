Usta işi övgü

Yeşilçam'ın en değerli isimlerinden Ediz Hun'dan, Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar rekabetine ilginç bir yorum geldi. Türk Sineması'nın son durumunu "Gençleri çok beğeniyorum. Son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar" sözleriyle değerlendiren Hun, rol aldığı Cem Yılmaz'ın 'Arif V 216' filmine de övgü yağdırdı.
SAHTE HESAP UYARISI
Usta sanatçı, "Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar rekabeti için ne düşünüyorsunuz?" soruna ise her zamanki nezaketiyle şu yanıtı verdi: "Şahan Bey'i tanımıyorum yolu açık olsun ama Cem Bey'i çok sevdim. Çok kibar, zarif bir insan. İnsanlara sıcak yaklaşan, onlara saygı ve sevgi gösteren biri. Yeni proje olsa tekrar hiç düşünmeden Cem'le oynarım." Bu arada 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada adına birçok sahte hesabın açıldığını ve sevenlerini bu kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hun, Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da rol almıştı.
Usta sanatçı, Recep İvedik'le gişe rekortmeni olan Şahan Gökbakar hakkında yorum yapmadı.
HALİL ÇİLİNGİR
SAHTE HESAP UYARISI
Usta sanatçı, "Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar rekabeti için ne düşünüyorsunuz?" soruna ise her zamanki nezaketiyle şu yanıtı verdi: "Şahan Bey'i tanımıyorum yolu açık olsun ama Cem Bey'i çok sevdim. Çok kibar, zarif bir insan. İnsanlara sıcak yaklaşan, onlara saygı ve sevgi gösteren biri. Yeni proje olsa tekrar hiç düşünmeden Cem'le oynarım." Bu arada 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada adına birçok sahte hesabın açıldığını ve sevenlerini bu kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hun, Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da rol almıştı.
Usta sanatçı, Recep İvedik'le gişe rekortmeni olan Şahan Gökbakar hakkında yorum yapmadı.
HALİL ÇİLİNGİR
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