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işi övgü

Yeşilçam’ın efsane ismi ’a ile rekabeti soruldu. Hun, ‘Cem çok kibar ve yine filminde oynarım ama Şahan’ı tanımıyorum’ yorumu yaptı

Usta işi övgü
Yeşilçam'ın en değerli isimlerinden Ediz Hun'dan, Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar rekabetine ilginç bir yorum geldi. Türk Sineması'nın son durumunu "Gençleri çok beğeniyorum. Son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar" sözleriyle değerlendiren Hun, rol aldığı Cem Yılmaz'ın 'Arif V 216' filmine de övgü yağdırdı.

SAHTE HESAP UYARISI
sanatçı, "Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar rekabeti için ne düşünüyorsunuz?" soruna ise her zamanki nezaketiyle şu yanıtı verdi: "Şahan Bey'i tanımıyorum yolu açık olsun ama Cem Bey'i çok sevdim. Çok kibar, zarif bir insan. İnsanlara sıcak yaklaşan, onlara saygı ve sevgi gösteren biri. Yeni proje olsa tekrar hiç düşünmeden Cem'le oynarım." Bu arada 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada adına birçok sahte hesabın açıldığını ve sevenlerini bu kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Hun, 'ın son filmi 'Arif V 216'da rol almıştı.



Usta sanatçı, 'le gişe rekortmeni olan hakkında yorum yapmadı.

HALİL ÇİLİNGİR
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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