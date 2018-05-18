Baba reklam

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Baba

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Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün 'Rexona' markasının filmi için kamera karşısına geçti. Gencebay, ter kokusuna dikkat çekilen film için metrobüse bindi. 'Batsın Bu Dünya' şarkısını "Barış için, insanlık için, kardeşlik için / Burunların selameti için" diye değiştiren sanatçı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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