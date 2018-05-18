Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün 'Rexona' markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Gencebay, ter kokusuna dikkat çekilen film için metrobüse bindi. 'Batsın Bu Dünya' şarkısını "Barış için, insanlık için, kardeşlik için / Burunların selameti için" diye değiştiren sanatçı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Baba reklam
Etiketler: orhan gencebay , Reklam , deodorant
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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