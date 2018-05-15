Jolie’nin yeni prensi

Brad Pitt'le boşanma konusunda anlaşan Angelina Jolie, yeni prensini buldu. Ed Skrein isimli İngiliz rapçiyle yakınlaştığı dedikoduları iyice gün yüzüne çıkan güzel yıldızın, genç müzisyenle Pitt'i kıskandırmaya çalıştığı da iddialar arasında.
İngiliz rapçi Ed Skrein, 35 yaşında. Angelina Jolie ise 42.
İngiliz rapçi Ed Skrein, 35 yaşında. Angelina Jolie ise 42.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.