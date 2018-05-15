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Jolie’nin yeni prensi

Jolie’nin yeni prensi
'le boşanma konusunda anlaşan , yeni prensini buldu. isimli İngiliz rapçiyle yakınlaştığı dedikoduları iyice gün yüzüne çıkan güzel yıldızın, genç müzisyenle Pitt'i kıskandırmaya çalıştığı da iddialar arasında.


İngiliz rapçi Ed Skrein, 35 yaşında. Angelina Jolie ise 42.
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