İkinci bahar

BİR dönem birlikte oldukları konuşulan Zeynep Yılmaz ile Sadettin Saran'ın yıllar önceki aşkı iddiaya göre küllerinden yeniden doğdu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 13 yıllık evliliğini Temmuz 2016'da bitiren Yılmaz, boşandıktan kısa süre sonra aşk yaşadığı Saran'la iddiaya göre yeniden bir araya geldi. 2007'de Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla magazin dünyasında tanınan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Eylül 2017'de Emek Külür'le 5 yıllık evliliğini bitirmişti.
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Kısa süre önce adı Defne Samyeli'yle anılan ancak bunu yalanlayan Saran, instagram'daki 'lost.secret' hesabının iddiasına göre mutluluğu Zeynep Yılmaz'da buldu. 42 yaşındaki mimarla gizlice buluşan Saran'ın aşkın duyulmaması için temkinli davrandığı öne sürüldü. Yılmaz, instagram'da Saran'ı takip ederken 54 yaşındaki işadamı ise güzel mimarı takip etmiyor...
OLAYLI BİR ŞEKİLDE YOLLARI AYRILMIŞTI
Emek Külür ile 2012 yılında evlenen Sadettin Saran, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. İşadamının Külür ile örnek evliliğinin bitmesi herkesi şaşırttı.
Çiftin evlilikleri boyunca sürdürdüğü uyumdan ise boşanma sırasında eser yoktu. Saran, eski eşini evine dinleme cihazı yerleştirmekle itham etti. İddiayı reddeden Külür ise "Emeklerim boşa gitti" demişti...
Yılmaz, Ilıcalı ile boşandıktan sonra kendini 2 kızı ile işlerine adadı.
TAKİBE TAKİP YOK!
Kısa süre önce adı Defne Samyeli'yle anılan ancak bunu yalanlayan Saran, instagram'daki 'lost.secret' hesabının iddiasına göre mutluluğu Zeynep Yılmaz'da buldu. 42 yaşındaki mimarla gizlice buluşan Saran'ın aşkın duyulmaması için temkinli davrandığı öne sürüldü. Yılmaz, instagram'da Saran'ı takip ederken 54 yaşındaki işadamı ise güzel mimarı takip etmiyor...
OLAYLI BİR ŞEKİLDE YOLLARI AYRILMIŞTI
Emek Külür ile 2012 yılında evlenen Sadettin Saran, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. İşadamının Külür ile örnek evliliğinin bitmesi herkesi şaşırttı.
Çiftin evlilikleri boyunca sürdürdüğü uyumdan ise boşanma sırasında eser yoktu. Saran, eski eşini evine dinleme cihazı yerleştirmekle itham etti. İddiayı reddeden Külür ise "Emeklerim boşa gitti" demişti...
Yılmaz, Ilıcalı ile boşandıktan sonra kendini 2 kızı ile işlerine adadı.
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