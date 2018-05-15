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Hem tatil hem iş

Hem tatil hem iş
Sunucu Ebru Akel ve eşi Özer Sancak, önceki gün oğulları Eren'le Zorlu 'deydi. Yazın Alaçatı'ya gideceklerini söyleyen Akel, "Eşimin işleri yaz aylarında Çeşme'de oluyor. Ben ve oğlumuz da onunla olacağız " diye konuştu.

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