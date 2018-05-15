Hem tatil hem iş

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önceki gün oğulları Eren'le
Zorlu AVM
'deydi.
Yazın Alaçatı'ya
gideceklerini
söyleyen Akel, "Eşimin işleri yaz aylarında Çeşme'de oluyor. Ben ve oğlumuz da onunla olacağız "
diye
konuştu.
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