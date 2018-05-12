Sürpriz ayrılık

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, önceki akşam Karaköy Çilek'te sahne aldı. İşletmeciliğini İbrahim Çakmak'ın yaptığı mekanda müşterileri coşturan Akçıl, bir süredir birlikte olduğu Romen Otilia Bruma'dan ayrıldığını ilk kez açıkladı ve "Artık sevgilim yok'' dedi.
Bu yaz konser trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, eski aşkları Hadise ve Hande Yener için ise "Kimseye bir kırgınlığım yok. Denk gelirsek tabii ki onlarla da çalışabiliriz. Özellikle Hande ile çalışmak isterim'' yorumu yaptı.
Doğan SAVAŞ
Bu yaz konser trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, eski aşkları Hadise ve Hande Yener için ise "Kimseye bir kırgınlığım yok. Denk gelirsek tabii ki onlarla da çalışabiliriz. Özellikle Hande ile çalışmak isterim'' yorumu yaptı.
Doğan SAVAŞ
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