Son rol aldığı internet dizisi 'Fi' ile geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya, bu sene ise bir markanın onur konuğu olarak Fransa'daydı. Önceki gün bu yıl 71.'si düzenlenen festivalde boy gösteren Sarıkaya, katıldığı etkinlik için Hakan Yıldırım imzalı bir kostüm tercih etti. 26 yaşındaki güzel oyuncu; derin göğüs dekolteli, etek kısmı püsküllü pembe kostümüyle "Serenay, adeta Şeker Kız Candy gibi olmuş" yorumları yaptırdı. Serenay Sarıkaya ile aynı marka tarafından festivale davet edilen süper model Bella Hadid ise beyaz kıyafetiyle Sarıkaya'dan çok daha sade bir görüntü sergiledi.
Gurur karesi
Önceki gün onur konuğu olarak Cannes Film Festivali’ne katılan Serenay Sarıkaya, süper model Bella Hadid ve modacı Alexandar Wang ileb uluştu
Son rol aldığı internet dizisi 'Fi' ile geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya, bu sene ise bir markanın onur konuğu olarak Fransa'daydı. Önceki gün bu yıl 71.'si düzenlenen festivalde boy gösteren Sarıkaya, katıldığı etkinlik için Hakan Yıldırım imzalı bir kostüm tercih etti. 26 yaşındaki güzel oyuncu; derin göğüs dekolteli, etek kısmı püsküllü pembe kostümüyle "Serenay, adeta Şeker Kız Candy gibi olmuş" yorumları yaptırdı. Serenay Sarıkaya ile aynı marka tarafından festivale davet edilen süper model Bella Hadid ise beyaz kıyafetiyle Sarıkaya'dan çok daha sade bir görüntü sergiledi.
Etiketler: Serenay Sarıkaya , Cannes Film Festivali , Irina Shayk , Hakan Yıldırım , meryem üzerli , Bella Hadid , Fransa
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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