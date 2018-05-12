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Gurur karesi

Önceki gün onur konuğu olarak ’ne katılan , süper model ve modacı Alexandar Wang ileb uluştu



Son rol aldığı internet dizisi 'Fi' ile geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya, bu sene ise bir markanın onur konuğu olarak Fransa'daydı. Önceki gün bu yıl 71.'si düzenlenen festivalde boy gösteren Sarıkaya, katıldığı etkinlik için Hakan Yıldırım imzalı bir kostüm tercih etti. 26 yaşındaki güzel oyuncu; derin göğüs dekolteli, etek kısmı püsküllü pembe kostümüyle "Serenay, adeta Şeker Kız Candy gibi olmuş" yorumları yaptırdı. Serenay Sarıkaya ile aynı marka tarafından festivale davet edilen süper model Bella Hadid ise beyaz kıyafetiyle Sarıkaya'dan çok daha sade bir görüntü sergiledi.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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