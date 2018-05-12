Gurur karesi

rol aldığı internet dizisiile geçtiğimiz yılkatılan SerenaySarıkaya, bu sene ise bir markanın onurkonuğu olarakÖncekigündüzenlenen festivaldeboy gösteren Sarıkaya, katıldığı etkinlikiçintercih etti.güzeloyuncu;kostümüyleyorumlarıyaptırdı.SerenaySarıkaya ileaynı markatarafındanfestivaledavet edilenise beyazkıyafetiyle