Gonca-Alışık kafalar karışık

ay sürpriz bir kararlaboşanankafaları karıştırdı! Vuslateri, önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekanaile gizli gizli gitti. Mekanın üst katını kapatan sürpriz ikili, gecenin ilerleyen saatlerindeetti.mekandan yanına çağırdığı iki kadın arkadaşıyla çıktı. Daha sonra dışarıya çıkandikkat çekti. Ünlü oyuncu,sorusunadiyerek tepki gösterdi. Bu arada