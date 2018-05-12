Gonca-Alışık kafalar karışık

Geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla Burak Ertoğan'dan boşanan Gonca Vuslateri, kafaları karıştırdı! Vuslateri, önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekana Kerem Alışık ile gizli gizli gitti. Mekanın üst katını kapatan sürpriz ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde samimi hallerini gizlice görüntüleyen gazetecileri fark etti.
Alışık, mekandan yanına çağırdığı iki kadın arkadaşıyla çıktı. Daha sonra dışarıya çıkan Gonca Vuslateri ise panik halleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Kerem bey ile görüntülendiğinizi fark edince neden panik yaşadınız?" sorusuna "Saçmalamayın yok öyle bir şey" diyerek tepki gösterdi. Bu arada Kerem Alışık, 57; Gonca Vuslateri ise 31 yaşında...
DOĞAN SAVAŞ
Alışık, mekandan yanına çağırdığı iki kadın arkadaşıyla çıktı. Daha sonra dışarıya çıkan Gonca Vuslateri ise panik halleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Kerem bey ile görüntülendiğinizi fark edince neden panik yaşadınız?" sorusuna "Saçmalamayın yok öyle bir şey" diyerek tepki gösterdi. Bu arada Kerem Alışık, 57; Gonca Vuslateri ise 31 yaşında...
DOĞAN SAVAŞ
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