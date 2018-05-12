Gel buraya poz verelim

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günlerde
Selim Akar'la
yaptığı röportajında
"Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor"
diyen
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'la
İstinyePark'taydı.
Ünlü
popçu,
gazetecilere poz vermek istemediği
sırada devreye model
eşi girdi.
İrlandalı gelinin
Ortaç'a zorla
poz
verdirdiği anlar da
objektife böyle yansıdı.
12 Mayıs 2018, Cumartesi Gazete
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