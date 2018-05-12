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Gel buraya verelim

Gel buraya poz verelim
GeçtiğimiZ günlerde Selim Akar'la yaptığı röportajında "Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor" diyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'la İstinyePark'taydı.
Ünlü popçu, gazetecilere poz vermek istemediği sırada devreye model eşi girdi. İrlandalı gelinin Ortaç'a zorla verdirdiği anlar da objektife böyle yansıdı.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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