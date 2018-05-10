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Junior Amine

Junior Amine
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, önceki gün yeni sinema filmi için başarılı oyuncu Toprak Sergen'le Bebek'te bir araya geldi. Toplantı çıkışı Sergen, o sırada sokak müziği yapan bir çocuğu fark etti. Sevimli miniği Gülşe'ye benzeten , "Amine'nin çocukluğunu filmde bu çocuk oynayacak" esprisi yaptı. Güzel oyuncu ise kendisine benzetilen sevimli minikle bol bol fotoğraf çektirdi.



Aydın HAMZA
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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