Junior Amine

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, önceki gün yeni sinema filmi için başarılı oyuncu Toprak Sergen'le Bebek'te bir araya geldi. Toplantı çıkışı Sergen, o sırada sokak müziği yapan bir çocuğu fark etti. Sevimli miniği Gülşe'ye benzeten Toprak Sergen, "Amine'nin çocukluğunu filmde bu çocuk oynayacak" esprisi yaptı. Güzel oyuncu ise kendisine benzetilen sevimli minikle bol bol fotoğraf çektirdi.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.